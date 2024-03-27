Стало известно о планах Валерии завершить карьеру из-за блогеров

Пригожин рассказал, что Валерия хотела завершить карьеру из-за блогеров

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «Утро.ру» рассказал, что его жена, певица Валерия, планировала завершить карьеру из-за нежелания конкурировать с блогерами.

Пригожин поделился, что во время пандемии коронавируса пара «впервые оказалась дома», так как до этого они постоянно находились в разъездах. «Многие думали, что мы разведемся, а мы ни разу даже не поссорились! И нам так было хорошо дома! Наконец-то с друзьями увиделись нормально, а не на бегу», — отметил он.

По словам медиаменеджера тогда же стало известно, что артистка задумалась о завершении карьеры. «Валерия вдруг сказала, что ей тяжело конкурировать с ними, что она не хочет, что ей с ними не по пути», — сказал Пригожин.

Однако позже у Валерии вышел новый альбом. «Сегодня за счет уехавших звезд место освободилось для профессионалов. И это дало импульс пока отложить уход со сцены Валерии, продолжить работу на сцене», — заключил продюсер.

Ранее Пригожин высказался о реакции иностранных звезд на теракт в «Крокус Сити Холле». Медиаменеджер напомнил, что на сцене концертного зала выступали многие артисты мирового масштаба.