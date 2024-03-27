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12:59, 27 марта 2024Наука и техника

Внутри шарового скопления обнаружили гигантскую звезду

arXiv: внутри шарового скопления ESO 37-1 обнаружили гигантскую звезду

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Астрономы обнаружили звезду, относящуюся к постасимптотической ветви гигантов (PAGB), в шаровом скоплении Млечного Пути ESO 37-1 и определили ее параметры. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

К звездам PABG относят сверхгигантов промежуточной массы, находящихся на очень поздней фазе звездной эволюции. Хотя они редко встречаются в шаровых скоплениях из-за очень короткого времени жизни (менее 500 тысяч лет), эти звезды являются наиболее яркими объектами в этих скоплениях.

Звезда, обнаруженная в ESO 37-1, примерно в 4,61 раза больше Солнца, имеет массу около 0,51-0,55 солнечной массы, а ее эффективная температура составляет 17 500 кельвинов. Содержание металлов (элементов тяжелее водорода) согласуется с содержанием металлов во всем скоплении и характеризуется обогащением такими элементами, как углерод и кислород.

Также была выявлена двойная природа звезды, а моделирование указывает на период обращения 39,12 или 17,83 дня. Объект-компаньон, вероятно, представляет собой эволюционировавшую звезду главной последовательности с оценочной массой 0,5-0,8 солнечных масс. Двойная система располагается на расстоянии около 32 600 световых лет от Земли.

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      Александр Еникеев
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