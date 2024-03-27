Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:18, 27 марта 2024Экономика

Турецкие компании сообщили об остановке торговли с Россией

Dünya: проблема с платежами из России в Турцию в рамках торговли не решена

Фото: Ahmed Mulla / Unsplash

Проблема с платежами из России в Турцию, о которой стало известно в начале года, по-прежнему не решена, и сроков возможного изменения ситуации нет. Об этом со ссылкой на представителей местного рынка пишет издание Dünya.

Турецкие экспортеры не могут получить деньги за товар и закрыть экспортные счета, потому что местные банки отклоняют платежи. Действующее законодательство подразумевает, что экспортная выручка должна быть доставлена в страну в течение 180 дней, но, возможно, Министерство торговли продлит срок до 24 месяцев.

Компании указывают, что торговля с Россией на этом фоне фактически остановилась. В перспективе это приведет к сокращению производственных мощностей, что станет реакцией на замедление производства, а также повлияет на занятость.

Между тем источник в администрации президента Турции отметил, что Анкара считает ситуацию некатастрофичной, а ее урегулированием занимаются ведомства обеих стран.

Причиной такого положения дел стало ужесточение санкций со стороны США в конце прошлого года. Вашингтон пригрозил наказанием организациям, которые проводят операции, нарушающие антироссийские санкции, в том числе способствуют поставкам подсанкционных товаров или обслуживают лиц из черного списка.

Ранее стало известно, что банки Турции, Китая и ОАЭ начали существенно тормозить оплату поставок российской нефти. Задержки достигают недель или даже месяцев. При этом финансовые организации требуют гарантий, что ни одно физическое или юридическое лицо из санкционного списка США не вовлечено в сделку и не является бенефициаром платежа.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» выросло

      Дачникам дали советы по обработке сада весной

      Бывшего депутата Штейн заочно осудили за фейки о Российской армии

      Следствие просит арестовать замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

      Путин поручил наладить производство игровых консолей в России

      Назаров отреагировал на признание Пугачевой иноагентом

      Егор Крид собрал на стриме семь миллионов рублей на благотворительность

      Украина сообщила о помощи от Банка развития Совета Европы

      Россия нанесла удары по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше