Турецкие компании сообщили об остановке торговли с Россией

Dünya: проблема с платежами из России в Турцию в рамках торговли не решена

Проблема с платежами из России в Турцию, о которой стало известно в начале года, по-прежнему не решена, и сроков возможного изменения ситуации нет. Об этом со ссылкой на представителей местного рынка пишет издание Dünya.

Турецкие экспортеры не могут получить деньги за товар и закрыть экспортные счета, потому что местные банки отклоняют платежи. Действующее законодательство подразумевает, что экспортная выручка должна быть доставлена в страну в течение 180 дней, но, возможно, Министерство торговли продлит срок до 24 месяцев.

Компании указывают, что торговля с Россией на этом фоне фактически остановилась. В перспективе это приведет к сокращению производственных мощностей, что станет реакцией на замедление производства, а также повлияет на занятость.

Между тем источник в администрации президента Турции отметил, что Анкара считает ситуацию некатастрофичной, а ее урегулированием занимаются ведомства обеих стран.

Причиной такого положения дел стало ужесточение санкций со стороны США в конце прошлого года. Вашингтон пригрозил наказанием организациям, которые проводят операции, нарушающие антироссийские санкции, в том числе способствуют поставкам подсанкционных товаров или обслуживают лиц из черного списка.

Ранее стало известно, что банки Турции, Китая и ОАЭ начали существенно тормозить оплату поставок российской нефти. Задержки достигают недель или даже месяцев. При этом финансовые организации требуют гарантий, что ни одно физическое или юридическое лицо из санкционного списка США не вовлечено в сделку и не является бенефициаром платежа.