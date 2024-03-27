Супруги отметили столетний юбилей и заново обменялись свадебными клятвами

Столетние муж и жена из Британии заново обменялись свадебными клятвами

Муж и жена из Британии отметили столетние юбилеи. Об этом пишет ITV.

Кит Шэмрок и ее муж Боб из города Уитуэлл, графство Хертфордшир, отпраздновали сотые дни рождения в марте с разницей ровно в неделю. После этого пара собралась вместе с друзьями и родными в церкви, чтобы заново обменяться свадебными клятвами. В конце церемонии гости спели «молодоженам» песню в честь дня рождения, а после все отправились в общественный центр для празднования,

В 2024 году браку Шэмроков исполнилось 78 лет. Кит сказала, что второй обмен клятвами заставил ее прослезиться и «оживил воспоминания». Будущие супруги встретились благодаря подруге Кит, которая отменила свидание с Бобом, и Кит пошла вместо нее. Говоря о секретах долгого брака, Боб отметил, что бывали разные времена, но они всегда могли найти компромисс. Кит добавила, что «никто не проживает жизнь без ссор».

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