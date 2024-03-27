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16:00, 27 марта 2024Моя страна

Свыше тонны продуктов собрали россияне для нуждающихся

Жители Казани собрали свыше тонны продуктов для нуждающихся

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Свыше тонны продуктов собрали жители Казани для нуждающихся граждан в рамках акции «Корзина доброты». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

В общей сложности россиянам удалось собрать 1052 килограмма продовольствия. В ближайшее время продукты передадут людям с особенностями здоровья, многодетным и малоимущим семьям, а также близким военнослужащих.

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Отмечается, что благотворители закупили продукты с длительным сроком хранения: консервы, растительное масло, чай, кофе, печенье, макароны и другие товары.

Ранее в марте ученые Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани создали прибор для тренировки и измерения силы ножных мышц. Уникальный тренажер превосходит иностранные аналоги.

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      Фариза Бацазова
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