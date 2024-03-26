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17:14, 26 марта 2024Моя страна

В России создали уникальный тренажер

В Казани создали превосходящий иностранные аналоги прибор для тренировки мышц

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

Ученые Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани создали прибор для тренировки и измерения силы ножных мышц. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии столицы Татарстана.

Отмечается, что уникальный тренажер превосходит иностранные аналоги. Одно из главных ее преимуществ установки — ее стоимость. Он дешевле, чем зарубежные варианты.

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«Изобретение учитывает анатомические особенности человека и позволяет настроить силоизмерительную установку с учетом длины бедра и голени», — говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что прибор помогает оценить двигательную активность мышц ног в коленном суставе при различных режимах мышечного сокращения. Более того, они подчеркнули, что устройство можно использовать для подготовки и сопровождения тренировочного процесса спортсменов.

Ранее в марте стало известно, что китайские туристы массово устремились в Россию ради уникальных природных явлений. В списке наиболее популярных у граждан КНР направлений — Казань, Байкал, Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

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      Фариза Бацазова
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