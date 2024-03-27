Трамп заявил о финансовом успехе на фоне проблем с выплатами

Трамп заявил об увеличении капитала на фоне проблем с выплатами по искам

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об увеличении своего капитала до 7,2 миллиарда долларов на фоне проблем с выплатами по судебным искам. О его финансовом успехе пишет Bloomberg.

Трамп прокомментировал выход на биржу своей компании, занимающейся соцсетью Truth. По его словам, стоимость компании за 26 марта выросла на 16 процентов, увеличив капитал до 7,2 миллиарда долларов.

При этом издание отмечает проблемы бизнесмена с выплатами по судебным искам. В частности, до 4 апреля он должен выплатить 175 миллионов долларов по решению суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве. Если апелляция Трампа будет отклонена, ему придется выплатить полную сумму в размере 454 миллионов долларов плюс проценты в размере 10 миллионов долларов за три месяца.

Ранее Трампа уличили в игре в гольф вместо проведения предвыборной кампании. Нехватка средств на счетах кампании Трампа связана с растущими судебными счетами, поскольку ему предъявлены обвинения одновременно по четырем уголовным делам.