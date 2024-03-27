Трех учительниц из одного города арестовали за секс с учениками

Трех учительниц из одного города арестовали в США за секс с учениками

В течение шести месяцев в американском городе Бакай, штат Аризона, за секс со школьниками арестовали трех учительниц. Об этом пишет Daily Mail.

После ареста 20 марта 23-летней Алиссы Тодд СМИ обратили внимание на то, что она стала уже третьей учительницей из этого города с сентября 2023 года, которая попала под суд за совращение малолетних. Расследование против Тодд началось после того, как муж нашел среди ее вещей рукописные записи сексуального характера, а также ее переписку с 15-летним подростком. Заявление на женщину написала ее свекровь.

Сразу же после задержания Тодд выяснилось, что в сентябре по схожим обвинениям была задержана учительница той же школы, 42-летняя Джессика Крамер. Ее обвинили в сексуальных отношениях с 17-летним учеником. По утверждению следователей, женщина насиловала подростка с августа 2022 года.

В октябре 23-летнюю ассистентку преподавателя Диану Пирву обвинили в неподобающих отношениях с 13-летним учеником. В полицию обратились родители подростка, которые обнаружили его переписку с сотрудницей учебного заведения. Позже выяснилось, что она неоднократно занималась с ним сексом за пределами школы.

Отмечается, что школа, в которой преподавали Крамер и Тодд, находится всего в нескольких километрах от школы, где работала Приву. Власти города никак не прокомментировали это обстоятельство, а в полиции заявили, что «будут продолжать борьбу с преступниками, особенно теми, кто должен был заботиться об уязвимых членах нашей общины».

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая изнасиловала до 12 учеников своей школы. Женщину взяли под стражу во вторник, 19 марта, после того как ее сдала полиции собственная мать.