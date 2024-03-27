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19:43, 27 марта 2024Силовые структуры

Трое россиян похитили иномарку, разобрали ее на части и были задержаны

В Подмосковье полиция задержала троих мужчин за похищение автомобиля «Мазда»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Московской области полиция задержала троих мужчин в возрасте от 43 до 52 лет за похищение автомобиля «Мазда» стоимостью один миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Двоих подозреваемых суд отправил под стражу, а одного – под домашний арест.

В столичную полицию обратилась владелица машины и рассказала, что припарковала свою иномарку около дома на улице Бехтерева, а через некоторое время автомобиль пропал. В течение суток силовики вышли на след похитителей и поймали их на территории арендованного в Подмосковье дома. В гараже этого дома нашли частично разукомплектованную похищенную «Мазду». Транспортное средство изъяли и вернут владелице.

Ранее в Кемеровской области полиция задержала серийного автоугонщика.

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