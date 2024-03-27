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17:59, 27 марта 2024Бывший СССР

В Армении заявили о неспособности страны в одиночку защищать границу с Турцией

Ветераны СНБ Армении: страна не защитит границу с Турцией без помощи России

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Армения не способна самостоятельно защитить границу с Турцией без помощи России. Об этом заявили в армянском Союзе офицеров запаса Службы нацбезопасности (СНБ) страны, пишет РИА Новости.

«По нашей оценке, Армения сегодня без поддержки России не в состоянии самостоятельно защитить армяно-турецкую государственную границу, сохранить ее неприступной», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в республике нехватка специализированного и вспомогательного персонала, а для его подготовки необходимы время и средства. Как уточняется, на границе Армении и Турции есть инженерные сооружения, которые требуют финансовых затрат и узкоспециализированных специалистов. Кроме того, в союзе считают, что при выводе российских пограничников провокации станут неизбежны.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники, находящиеся в стране на границе с Турцией, не будут защищать республику в случае нападения. При этом, отвечая на вопрос журналистов о выводе представителей погранслужбы ФСБ РФ с армяно-турецкой границы, он упомянул, что «разговора об этом не было».

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      Кристина Есикова
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