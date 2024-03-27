В Армении заявили о неспособности пограничников России защитить страну от Турции

Спикер Симонян: пограничники РФ не будут защищать границу Армении от Турции

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники, находящиеся в Армении на границе с Турцией, не будут защищать страну в случае нападения. Слова политика передает ТАСС.

«Я сильно сомневаюсь, что, если Турция решит напасть на Армению, российские пограничники смогут или будут действовать или защищать. У меня есть большие сомнения», — заявил Симонян.

Отвечая на вопрос журналистов о выводе представителей погранслужбы ФСБ РФ с армяно-турецкой границы, Симонян заявил, что «разговора об этом не было».

«Армения — независимая страна, с этим надо считаться и нашим партнерам надо действовать, осознавая, что перед ними сидит равнозначный партнер», — заключил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вывод российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване не отвечает интересам безопасности Армении.