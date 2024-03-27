Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:39, 27 марта 2024Бывший СССР

В Армении заявили о неспособности пограничников России защитить страну от Турции

Спикер Симонян: пограничники РФ не будут защищать границу Армении от Турции

Фото: Alex Vog / Shutterstock / Fotodom

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники, находящиеся в Армении на границе с Турцией, не будут защищать страну в случае нападения. Слова политика передает ТАСС.

«Я сильно сомневаюсь, что, если Турция решит напасть на Армению, российские пограничники смогут или будут действовать или защищать. У меня есть большие сомнения», — заявил Симонян.

Отвечая на вопрос журналистов о выводе представителей погранслужбы ФСБ РФ с армяно-турецкой границы, Симонян заявил, что «разговора об этом не было».

«Армения — независимая страна, с этим надо считаться и нашим партнерам надо действовать, осознавая, что перед ними сидит равнозначный партнер», — заключил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вывод российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване не отвечает интересам безопасности Армении.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Россияне потеряли интерес к недвижимости за рубежом

      Российская пенсионерка лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      Стало известно о падении дрона с примотанной к нему коробкой в Подмосковье

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше