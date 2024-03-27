В Белоруссии военные отработали штурм населенного пункта

Минобороны Белоруссии: на учении военные отработали штурм населенного пункта

Белорусские военные в ходе двустороннего батальонного тактического учения отработали штурм населенного пункта. Об этом сообщило Минобороны страны в Telegram.

«На 230-м общевойсковом полигоне проходит двустороннее батальонное тактическое учение с подразделениями войск Западного оперативного командования. Одним из этапов учения стал штурм населенного пункта, в ходе которого были задействованы артиллерийские подразделения и применялись беспилотные авиационные комплексы», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, солдаты устанавливали минно-взрывные заграждения и применяли подвижную акустическую установку, чтобы деморализовать условного противника.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Белоруссии начали проверку боевой готовности соединений и воинских частей. По сообщениям Минобороны, личный состав примет участие в ряде учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.