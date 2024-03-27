В Эстонии заметили падение доверия к правительству

Kantar Emor: средний уровень доверия министрам в Эстонии упал до 17 процентов

В Эстонии средний уровень доверия всем министрам упал с 21 до 17 процентов, а премьер-министр Кая Каллас занимает в рейтинге доверия третью строчку. Падение уровня доверия правительству показал опрос, проведенный социологической службой Kantar Emor в марте, передает ERR.

Рейтинг доверия с 30 процентами возглавляет министр обороны республики Ханно Певкур. Следом за ним идет министр образования Кристина Каллас, которой доверяют 26 процентов граждан. Третье место заняла Кая Каллас, а четвертое — министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр здравоохранения Рийна Сиккут, которые заслужили доверие 20 процентов граждан. Пятерку лидеров замкнули глава МИД Маргус Цахкна и министр культуры Хейди Пурга с 18 процентами доверия.

Наименьшим доверием граждан пользуются глава Минфина Марта Вырклаев и министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало, которым доверяют 7 и 8 процентов опрошенных соответственно. Кроме того, по словам руководитель исследования Айвара Воога, с 22 до 13 процентов упал рейтинг министра юстиции Калле Лаанета, замешанного в коррупционном скандале.

Как сообщает эстонское издание Eesti Ekspress в марте 2024 года, Лаанет арендовал в Таллине квартиру у своего пасынка за государственные деньги. Государство оплатило его счета за аренду на сумму более 12 тысяч евро. Сам министр заявил, что уйдет в отставку, так как нападкам со стороны общества подверглись его близкие.