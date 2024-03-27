В Гагаузии заявили об обострении борьбы России и Молдавии

Депутат Суходольский: борьба России и Молдавии перешла в максимальную фазу

Политическая борьба Москвы и Кишинева перешла в максимальную фазу. Об этом заявил представляющий Гагаузскую автономию в молдавском парламенте депутат Александр Суходольский, передает РИА Новости.

По его словам, власти Молдавии, разрушая отношения с Россией, действуют по методичкам западных элит. Это выражается и во вводимых против Москвы санкциях, и в антироссийской риторике, и в разрыве большого количества договоров со странами СНГ. Суходольский также назвал такое поведение Кишинева «активной русофобией».

«Активная политическая борьба перешла в свою максимальную фазу. Также ведется серьезная борьба власти с оппозиционными политиками, которые стремятся возобновить эти дружеские и братские отношения с Российской Федерацией и в целом странами СНГ, ЕАЭС», — разъяснил депутат.

При этом, отмечает парламентарий, большинство молдаван выступают против такой политики молдавских властей. По наблюдению Суходольского, поддержку в обществе также не находит и курс на евроинтеграцию, выбранный Кишиневом.

Ранее молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил о нахождении Молдавии на грани исчезновения из-за ухудшения отношений Кишинева с Москвой. По его словам, часть населенных пунктов в стране уже полностью пустые, а молодежь покидает республику.