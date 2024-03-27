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20:33, 27 марта 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины прокомментировали возможность мобилизации 18-летних

Минобороны Украины опровергло возможность мобилизации 18-летних по новому закону

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Министерстве обороны Украины опровергли возможность мобилизации 18-летних граждан по новому закону. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В Минобороны Украины прокомментировали сообщения о праве государства на мобилизацию молодых людей по достижении ими совершеннолетия. «Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста», — говорится в пресс-релизе, где также уточняется, что мобилизационный возраст планируют понизить до 25 лет.

В ведомстве добавили, что до 25 лет молодые люди смогут самостоятельно выбрать время для прохождения базовой военной службы, которая заменит в новом законе срочную.

Ранее о возможности мобилизации всех совершеннолетних мужчин высказались в Верховной Раде. По словам народного депутата Дмитрия Разумкова, по новому закону на Украине могут начать выдачу повесток с 18 лет.

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      Глеб Палехов
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