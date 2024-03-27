В Москве высказались о возможных поставках азербайджанского оружия Киеву

Захарова: Россия обсуждает с Азербайджаном сообщения о поставках оружия Украине

Россия тщательно проверяет и обсуждает с Азербайджаном все сообщения в СМИ о том, что Баку поставляет оружие Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, все подобные сообщения обсуждаются «с предельной тщательностью со всеми странами».

«Еще раз подчеркну, что мы находимся в тесном контакте по этому вопросу в том числе и с азербайджанской стороной, как и со всеми другими странами, естественно, кроме стран Запада, которые не просто открыто декларируют поставки оружия, а еще и гордятся этим», — заявила представитель МИД.

При этом Захарова подчеркнула, что Азербайджан опроверг поставки оружия Украине. Для России, добавила она, это принципиальный вопрос, так как из подобных действий «произрастает угроза России и ее гражданам».

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана опровергли слухи о том, что Баку поставлял оружие Киеву в 2022 и 2023 годах. Отмечается, что такие сообщения появлялись в армянском сегменте соцсетей.