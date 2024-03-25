В Азербайджане ответили на слухи о поставках снарядов Украине

В Азербайджане опровергли сообщения о поставках снарядов Украине

В Министерстве оборонной промышленности Азербайджана опровергли информацию о якобы совершенных поставках вооружения Украине в 2022 и 2023 годах. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В ответ на запросы в связи с публикациями в армянском сегменте социальной сети Telegram о якобы "отправке Азербайджаном военной продукции на Украину" сообщаем, что эти сообщения являются фейками», — сказано в сообщении.

Также было подчеркнуто, что подобные сообщения появляются в армянских каналах не впервые. В связи с этим в Азербайджане вновь отметили, что страна не «отправляла никакой продукции военного назначения в указанном направлении».

Ранее в Азербайджане предложили лишать гражданства жителей страны, воевавших на Украине. Как отмечалось, Служба государственной безопасности страны выяснила, что ранее в Сирию отправилось более тысячи азербайджанцев. Аналогичная ситуация сложилась и с Украиной.

В январе в Баку разоблачили международную организованную преступную группировку (ОПГ) изготовителей фальшивых украинских документов, среди участников банды — граждане Украины, Азербайджана и Турции.

