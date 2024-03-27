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17:59, 27 марта 2024Интернет и СМИ

В передаче о садоводстве заметили необычную цензуру

На ТВ Северной Кореи джинсы ведущего «Би-би-си» Титчмарша подвергли цензуре

Кадр: KCTV

При трансляции передачи о садоводстве «Секреты сада» на телеканале «Би-би-си» в Северной Корее одежду ведущего Алана Титчмарша подвергли необычной цензуре. В эфире от 25 марта заметно, что от зрителей скрыли его джинсы.

Отмечается: чтобы быть показанным в эфире центрального телевидения Северной Кореи, часовой эпизод программы «Би-би-си» сокращается до 15 минут. Действия Титчмарша сопровождаются закадровыми комментариями на корейском языке.

В одном из таких эпизодов «Секретов сада» Титчмарш ухаживал за растениями, стоя на коленях. Во время работы он был одет в клетчатую рубашку и синие джинсы. При этом заметно, что в эфире корейского канала джинсы телеведущего размыли.

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Как отметил исследователь Северной Кореи Питер Уорд, ношение синих джинсов запрещено в стране с начала 1990-х годов. Отмечается, что подобное предписание озвучил бывший лидер КНДР Ким Чен Ир. Предполагается, что джинсы оценивались как символ американского империализма.

При этом Уорд назвал необычной ситуацию, при которой одежда ведущего иностранной программы подверглась цензуре. По его словам, туристам на протяжении многих лет разрешалось носить в стране западную одежду.

Ранее американская журналистка Кинси Скофилд расплакалась в прямом эфире после обсуждения новостей о раке Кейт Миддлтон. Она заявила, что повышенное внимание могло вынудить принцессу рассказать о диагнозе.

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