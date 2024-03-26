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18:50, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Журналистка расплакалась в прямом эфире из-за новостей о Кейт Миддлтон

Кадр: TalkTV / YouTube

Известная американская журналистка, эксперт по британской королевской семье Кинси Скофилд расплакалась в прямом эфире новостной программы канала TalkTV, комментируя новости о раке у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Фрагмент передачи с эмоциональной реакцией Скофилд на известия доступен на YouTube.

Скофилд выразила сожаление в связи с тем, как общественность отреагировала на пропажу Миддлтон. «Я потеряла всякую веру в человечество. Я очень расстроена тем, как мы с ней обошлись», — высказалась журналистка. На этих словах она начала плакать.

Гостья TalkTV предположила, что многочисленными вопросами о том, куда исчезла принцесса, пользователи сети и журналисты могли подтолкнуть Миддлтон раскрыть правду о болезни.

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22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что больна раком и в январе перенесла операцию. Сейчас, по словам принцессы, она получает химиотерапию. О том, какую опухоль диагностировали Миддлтон, не уточняется.

Миддлтон не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Из-за этого появились многочисленные теории заговора, объясняющие ее исчезновение. 10 марта принцесса Уэльская опубликовала свежее фото, в подлинности которого усомнились. Позднее ведущие мировые СМИ отозвали ее снимок.

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      Мария Большакова
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