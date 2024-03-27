В России двое мужчин отвлеклись от рытья в мусорном баке и избили полицейского

Жители Кубани избили силовика и курсанта за вопрос, зачем они роются в мусорке

Следователи Краснодара возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые избили полицейского и курсанта университета МВД после вопроса, зачем они роются в мусорном баке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

На 20-летнего и 33-летнего мужчин завели дело по части 2 статьи 318 («Применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников полиции») УК РФ.

По версии следствия, все произошло вечером 20 марта. 21-летний курсант университета МВД увидел, как двое мужчин роются в мусорном баке, и поинтересовался мотивом их действий. В ответ злоумышленники отвлеклись от своего занятия и напали на молодого человека, избивая его руками и ногами. Вскоре на месте происшествия оказался действующий силовик, который попросил мужчин прекратить избиение, однако те напали и на него. Похитив личные вещи сотрудника полиции, нападавшие скрылись.

Ранее суд в Калининграде приговорил к двум годам лишения свободы условно 40-летнего местного жителя за экстремистские высказывания против полицейских.