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03:24, 27 марта 2024Экономика

В России предложили установить единые зарплаты бюджетникам

«Известия»: в РФ хотят установить единые базовые ставки по окладам бюджетников

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Ряд депутатов и сенаторов намерены 27 марта внести в Госдуму законопроект, по которому планируется устанавливать единый размер базовых окладов для работников бюджетной сферы. Об этом пишут «Известия».

Сейчас зарплаты руководителей и работников значительно отличаются в зависимости от региона и внутрирегиональной градации. «Представители одних профессий, проживающих в разных регионах, не должны ставить вопрос о том, почему их труд по-разному оценивается», — поясняют авторы идеи.

Чтобы уйти от неравенства, законотворцы предлагают поднять базовую ставку до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 19 942 рубля. Сегодня же этот показатель в сфере здравоохранения и образования может составлять от пяти до 12 тысяч.

29 февраля президент страны Владимир Путин заявил, что в России необходимо продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону граждан с высокими корпоративными и личными доходами. Глава государства предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

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      Марина Совина
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