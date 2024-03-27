Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:44, 27 марта 2024Экономика

В России назвали самую частую категорию микрозаемщиков

РИА Новости: займы в МФО чаще всего одобряют россиянам от 25 до 34 лет

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Наиболее частой категорией микрозаемщиков в России стали граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Доля одобрений кредитов для этой категории граждан со стороны микрофинансовых организаций (МФО) составляет 76 процентов, уточнили эксперты. Уровень одобрений для россиян в возрасте от 35 до 40 лет — 75 процентов, а самым молодым МФО выносит положительные решения по выдачам кредитов в 71 проценте случаев.

В свою очередь, доля одобрений по заявкам граждан от 41 до 50 лет составляет 70 процентов, а более зрелые заемщики получают положительное решение в 63 процентах случаев. При этом самые старшие (61 год и больше) могут рассчитывать на выдачу займа в 53 процентах случаев, резюмировали аналитики.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков СРО «Мир» сообщила, что в конце 2023 года россияне стали чаще оформлять микрозаймы онлайн. Доля выдачи подобных кредитов в общем портфеле МФО по итогам четвертого квартала увеличилась с 52,1 до 60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Погиб глава спасавшей людей в «Крокусе» организации. Имя Андрея Сыропятова появилось в списке жертв теракта

      На юг России обрушился шторм

      Возлюбленную Леонардо Ди Каприо сняли с кольцом на безымянном пальце на свидании

      Захарова ответила на заявления США о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

      Интерпол отказался от комментариев о помощи России в расследовании теракта

      Определен новый способ борьбы с неизлечимой деменцией

      Культурные площадки Москвы ответили на вопрос о массовой сдаче билетов

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» был зарегистрирован в заброшенном доме

      Замначальника российской железной дороги задержан за хищение сотен миллионов

      Редчайшую монету XVII века продадут за 69,5 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше