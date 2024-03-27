В России назвали самую частую категорию микрозаемщиков

РИА Новости: займы в МФО чаще всего одобряют россиянам от 25 до 34 лет

Наиболее частой категорией микрозаемщиков в России стали граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Доля одобрений кредитов для этой категории граждан со стороны микрофинансовых организаций (МФО) составляет 76 процентов, уточнили эксперты. Уровень одобрений для россиян в возрасте от 35 до 40 лет — 75 процентов, а самым молодым МФО выносит положительные решения по выдачам кредитов в 71 проценте случаев.

В свою очередь, доля одобрений по заявкам граждан от 41 до 50 лет составляет 70 процентов, а более зрелые заемщики получают положительное решение в 63 процентах случаев. При этом самые старшие (61 год и больше) могут рассчитывать на выдачу займа в 53 процентах случаев, резюмировали аналитики.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков СРО «Мир» сообщила, что в конце 2023 года россияне стали чаще оформлять микрозаймы онлайн. Доля выдачи подобных кредитов в общем портфеле МФО по итогам четвертого квартала увеличилась с 52,1 до 60 процентов.