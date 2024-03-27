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09:19, 27 марта 2024Мир

В Сербии рассказали о последствиях использования обедненного урана НАТО

РИА Новости: Сербия продолжает сталкиваться с последствиями бомбардировок НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Спустя 25 лет после бомбардировок Югославии силами НАТО жители Сербии продолжают страдать от последствий применения блоком снарядов с обедненным ураном. Об этом в беседе с РИА Новости сообщило местное население.

Директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов, заставший агрессию блока, рассказал агентству, что 25 лет назад люди мало знали о боеприпасах с обедненным ураном. По его словам, разговоры о данном оружии начались лишь через несколько лет после случившегося — когда последствия его использования отразились на здоровье жителей Сербии.

«Тогда мы ничего не знали про это… Вся эта история с обедненным ураном появилась несколько позже. Я думаю, где-то начиная с 2003 года, 2002… Первые свидетельства и сигналы появились от врачей», — высказался он.

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Преподаватель сербского языка, профессор Оливера Радич сообщила о разнообразии заболеваний, обнаруженных у местных жителей. «Много случаев заболеваний вокруг, разных. Не только рак, есть и сахарный диабет и так далее. Все это последствия бомбардировок. От видимых, физических, до тех, что ощущаются психически», — объяснила она. Радич добавила, что снаряды не выбирали, в кого попадать. «Они падали на нас всех, мы все отравлены», — добавила профессор.

Ранее гендиректор «Србиягаза», зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович назвал НАТО фашистами XXI века. Он объяснил, что блок намеревался развалить Югославию.

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      Маргарита Пименова
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