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20:21, 27 марта 2024Интернет и СМИ

Врач развеял миф о популярном сахарозаменителе

Врач Малышева назвала мифом мнение о том, что стевию запретили в России

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Врач-терапевт, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали заблуждением мнение о том, что стевию запретили в России. Выпуск, в котором медик развеяла миф о популярном сахарозаменителе, доступен на сайте телеканала.

«Запретили не стевию, а запретили писать слово стевия, а систематизировали надписи, которыми теперь будет обозначаться стевия», — отметила Малышева. Она также назвала добавку лучшим сахарозаменителем.

Специалистка рассказала, что теперь на этикетках продуктов стевию обозначают как стевиолгликозид или Е960. «И стевиолгликозид, Е960 во всех случаях будет обозначать стевию, поэтому стевия не запрещена, никакой угрозы для здоровья она не представляет», — подчеркнула врач.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о сахаре. Специалист заявил, что тростниковый сахар не полезнее белого.

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      Олег Давыдов
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