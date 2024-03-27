Рогов сообщил о начале вытеснения ВСУ из Работинского выступа

Рогов: российские войска выдавливают ВСУ из Работинского выступа

ВС России вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из выступа близ населенного пункта Работино. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино», — заявил Рогов.