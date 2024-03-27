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16:09, 27 марта 2024Россия

ВСУ повторно атаковали поселок в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о второй атаке на поселок Поляна

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали поселок Поляна в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Повторная атака ВСУ с помощью БПЛА поселка Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа», — пояснил он.

В результате взрыва пострадавших нет, отметил глава области. Атака беспилотника повредила промышленное оборудование и кровлю здания сельскохозяйственного предприятия. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

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Ранее 27 марта ВСУ уже атаковали поселок Поляна. Загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг возгорания потушили своими силами до приезда оперативных служб.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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