Выживший в «Крокус Сити Холле» рассказал о «баловавшемся» с оружием террористе

Пострадавший при теракте в «Крокусе» Мошура: спасся, пока террорист баловался

Одному из пострадавших во время террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холла» удалось спастись, пока один из террористов «баловался» с автоматом. Об этом сам выживший — Сергей Мошура — сообщил порталу «360».

По словам мужчины, во время начала атаки он находился в очереди в фойе «Крокуса» и поначалу не понял, что громкие звуки, доносившиеся до посетителей, — автоматная стрельба. «Послышался звук, будто гром. Ну я подумал: это же "Крокус Сити Холл", тут выставки всякие, мало ли какие стройматериалы упали», — цитирует россиянина издание.

Позже, по его словам, вокруг началась паника, и он вместе с группой посетителей укрылся в амфитеатре. Когда один из террористов отвлекся, Мошура начал «скакать по рядам» и выбежал из зала.

Поднялся на МКАД, посмотрел, что там дым начался. Вот тогда уже стало страшно Сергей Мошура

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание концертного зала и устроили стрельбу по посетителям. Жертвами их действий, по последним данным, стали 140 человек. Следователям поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких после стрельбы.

Как ранее сообщал пожелавший сохранить анонимность инструктор по стрельбе, множество посетителей концерта не пострадали и спаслись благодаря тому, что у террористов был слабый уровень владения огнестрельным оружием.