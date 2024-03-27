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18:23, 27 марта 2024Россия

Инструктор по стрельбе указал на спасшее сотни людей в «Крокусе» обстоятельство

Специалист по оружию: слабая подготовка террористов спасла многих в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Множество посетителей концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» не пострадали и спаслись благодаря тому, что у террористов был слабый уровень владения огнестрельным оружием. Об этом Daily Storm заявил пожелавший сохранить анонимность инструктор по стрельбе и ветеран СВО.

По словам специалиста по вооружению, по действиям террористов видно, что они прошли лишь базовую подготовку, которая могла выражаться в просмотре обучающих видеороликов на YouTube. В качестве признаков, указывающих на это, эксперт отметил передвижение плотной группой и постоянное опускание оружия одним из террористов.

«Стрелок постоянно опускает оружие, не умеет переносить цель. Опускает оружие, поднимает голову и только после этого снова прицеливается», — указал на спасшее сотни людей обстоятельство собеседник издания.

Как отметил эксперт, во время передвижения группы террористов был ряд ситуаций, когда у вооруженных людей могли попросту вырвать автоматы из рук.

При соответствующих навыках исход был бы кратно хуже (...) страшно подумать, как все могло бы сложиться

инструктор по стрельбе

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание концертного зала и устроили стрельбу по посетителям. Жертвами их действий, по последним данным, стали 140 человек. Следователям поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких после стрельбы.

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