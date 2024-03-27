Южная Корея запустит десятки спутников для наблюдения за Северной

Yonhap: Южная Корея приобретет 60 спутников-шпионов для наблюдения за КНДР

Южная Корея закупит десятки малых спутников-шпионов и микроспутников для наблюдения за КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

Южнокорейские военные планируют запустить от 10 до 20 малых разведывательных спутников и около 40 микроспутников в рамках программы разработки микроспутниковой системы. Правительство приняло решение о закупке спутников, поскольку нынешних возможностей не хватает для надлежащего мониторинга КНДР. Предполагается, что с запуском спутников Южная Корея сможет наблюдать за территорией Северной Кореи каждые 30 минут.

Сообщается, что запуск малых спутников запланирован на 2026–2028 годы, а запуск микроспутников — на 2028–2030 годы. Малогабаритные спутники планируется запускать с твердотопливной космической ракеты собственного производства.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что республика не будет производить средства ядерного сдерживания в ответ на потенциальную угрозу КНДР. Страна усилит сотрудничество с США в качестве альтернативного варианта.