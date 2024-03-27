Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 27 марта 2024Мир

Захарова заявила об «отмашке большого брата» Западу после теракта в «Крокусе»

Захарова: Запад пособолезновал в связи с терактом в «Крокусе» после отмашки США

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Западные страны выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» только после отмашки большого брата в лице США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

«Не осталась нами не замечена и явная синхронизация соболезнований представителей западных властей с заявлениями из Вашингтона. Сателлиты США опубликовали их, как правило, это делалось через соцсети, только после очевидного получения отмашки от своего большого брата», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что США загнали себя в абсолютный тупик словами о причастности «Исламского государства» («Исламское государство»/ИГ/ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.

По словам дипломата, Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы не «остаться за бортом».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянка заявила, что в «Крокусе» убили мало людей, и попыталась оправдаться. Что она рассказала полицейским?

      Проработавший более 30 лет в театре гардеробщик раскрыл секреты профессии

      Российский врач спас сотрудницу аэропорта за границей

      В России запустили серийное производство автомобилей Citroen

      Чипированный Маском человек рассказал об изменениях в жизни

      Пластический хирург предрек Кологривому роли бомжей

      Актриса Ева Мендес объяснила уход из кино после отношений с Гослингом

      Чудом избежавший пожара в «Зимней вишне» танцор опоздал в «Крокус» в день атаки

      Роскошную квартиру Карла Лагерфельда в Париже продали за 10 миллионов евро

      Россиян предупредили о смертельной пищевой добавке из Японии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше