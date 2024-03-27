Захарова заявила об «отмашке большого брата» Западу после теракта в «Крокусе»

Захарова: Запад пособолезновал в связи с терактом в «Крокусе» после отмашки США

Западные страны выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» только после отмашки большого брата в лице США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

«Не осталась нами не замечена и явная синхронизация соболезнований представителей западных властей с заявлениями из Вашингтона. Сателлиты США опубликовали их, как правило, это делалось через соцсети, только после очевидного получения отмашки от своего большого брата», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что США загнали себя в абсолютный тупик словами о причастности «Исламского государства» («Исламское государство»/ИГ/ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.

По словам дипломата, Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы не «остаться за бортом».