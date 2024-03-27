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18:08, 27 марта 2024Из жизни

Жители дома обнаружили на крыльце спаривающихся смертельно ядовитых змей

Жители Австралии наткнулись на спаривающихся ядовитых змей на крыльце дома

Жители Австралии вышли из дома и наткнулись на спаривающихся змей. Об этом сообщает UPI.

Люди позвонили ловцу змей Стюарту Маккензи, когда обнаружили на крыльце змей. Прибывший на место Маккензи опознал в рептилиях один из самых ядовитых видов в Австралии — сетчатую коричневую змею.

Он снял на видео процесс поимки змей, переплетенных в романтическом экстазе. Маккензи осторожно схватил ядовитых рептилий за хвосты и поместил их в специальный мешок. После змей выпустили в дикую природу.

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Сетчатые коричневые змеи занимают второе место по токсичности яда среди всех сухопутных змей. Рептилии известны своим агрессивным поведением. Обычно они стараются избежать противостояния, однако если их беспокоят — начинают яростно защищаться.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда начал есть живых ящериц в качестве средства профилактики импотенции. По мнению мужчины, есть ящериц безопасно, потому что они питаются лишь мелкими насекомыми.

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      Антонина Черташ
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