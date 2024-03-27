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09:40, 27 марта 2024Интернет и СМИ

Живущий в Китае блогер из Донецка назвал недостаток страны

Блогер Зубарев рассказал, что в Китае очень дорогая недвижимость
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Unsplash

Живущий в Китае блогер из Донецка Александр Зубарев пожаловался на высокие цены в стране. Недостаток КНР он назвал в подкасте блогера Эльдара Джарахова, видео доступно на YouTube

Блогер рассказал, что в Китае очень дорогая недвижимость. «Прям неподъемные суммы, здесь такие суммы, что можно просто с ума сойти», — подчеркнул он.

Зубарев отметил, что в районе города Циндао, где живут представители среднего класса, цены за квадратный метр жилплощади начинаются от 2000 долларов (184 тысячи рублей). В Шанхае, по словам блогера, цена за квадратный метр — от 1,3 миллиона рублей.

Ранее популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Китае и рассказал о высоких ценах на жилье в стране. Он отметил, что квартира площадью 55 квадратных метров в небоскребе в Гонконге стоит 2,5 миллиона долларов (232 миллиона рублей).

Александр Зубарев — хореограф и танцор из Донецка. Он прославился своими юмористическими роликами о Китае в TikTok. В соцсети на него подписано около 8 миллионов пользователей.

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      Олег Давыдов
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