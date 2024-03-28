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07:15, 28 марта 2024Ценности

58-летняя Синди Кроуфорд снялась в откровенном платье для журнала

Супермодель Синди Кроуфорд снялась в облегающем платье для журнала Remix

Фото: Joseph Montezinos / Remix Magazine

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в откровенном платье для журнала Remix. Соответствующие снимки опубликованы на официальном сайте издания.

На размещенном кадре 58-летняя манекенщица предстала перед фотографом в цветном платье длины миди без бретелей, украшенном многочисленными пайетками, которые отражались при дневном свете. Упомянутый наряд облегал тело звезды, подчеркивая ее фигуру.

Помимо этого, стилисты сделали знаменитости объемную укладку с распущенными волосами. Вдобавок визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

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Среди прочего, Кроуфорд также примерила длинное белое платье из трикотажа с глубоким декольте и вырезом до бедра бренда Tommy Hilfiger.

Ранее в марте 58-летняя Синди Кроуфорд вышла на публику без макияжа. Манекенщицу заметили на улице Малибу, когда та встречалась на обеде со своей подругой.

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      Екатерина Ештокина
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