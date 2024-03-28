Беднейшим странам Евросоюза осложнят получение финансовой помощи

Politico: фонд поддержки беднейших членов ЕС в €392 млрд могут реорганизовать

Фонд сплочения Евросоюза (ЕС) объемом в 392 миллиарда евро, который используется для финансовой поддержки беднейших членов объединения, могут реорганизовать. О том, что странам осложнят получение финансовой помощи, сообщает Politico.

С 2021 по 2027 год основная часть фонда в 392 миллиарда евро направляется на помощь экономическому росту в бедных регионах Европы и сокращение их разрыва с богатыми странами. Его финансирование составляет значительную часть семилетнего бюджета ЕС в 1,2 триллиона евро, и за счет указанных средств страны от Португалии до Болгарии получали возможность вкладываться в охрану окружающей среды и транспортную инфраструктуру.

Ряд стран, преимущественно, североевропейских, считают, что текущие расходы на сплочение сильно смещены в сторону регионов Южной, Центральной и Восточной Европы, и они перестали быть эффективными. На фоне обсуждения расширения блока на Украину и страны Западных Балкан Еврокомиссия (ЕК) намерена сделать условия получения поддержки сложнее и оказывать помощь государствам только в качестве поощрения за достижение целевых показателей и проведение внутренних реформ.

Так, ЕК полагает, что новая модель «наличные в обмен на реформы» ускорит экономический рост бедных стран. Однако для этого необходимо создать надежные системы аудита и контроля — ранее надзорный орган ЕС раскритиковал Фонд восстановления после пандемии за его неэффективную борьбу с мошенничеством.

Вице-президент Европарламента Мартин Гойсик уже пригрозил лишить Словакию доступа к фондам ЕС за нелиберальный путь премьер-министра страны Роберта Фицо. Как отмечает издание, правительство Фицо берет пример с премьера Венгрии Виктора Орбана, «когда речь заходит о нелиберальных взглядах» — контроле СМИ и упразднении специальной прокуратуры.

Ранее в Брюсселе решили создать фонд помощи Украине на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Для его наполнения будут использованы бельгийские налоги на доходы от российских активов, сообщил премьер-министр Александр де Кроо. За первые девять месяцев 2023 года депозитарий Euroclear заработал на них около трех миллиардов евро.