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17:00, 28 марта 2024Россия

Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на инфраструктурный объект

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка», — пояснил он.

В результате атаки загорелась сухая трава. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. На данный момент пожарные ликвидировали очаг возгорания. Пострадавших при атаке нет, добавил глава области.

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Ранее Гладков сообщил, что под Белгородом сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. По словам главы области, в результате отражения атаки со стороны ВСУ в селе Таврово получил повреждения сарай.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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