Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на инфраструктурный объект

Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка», — пояснил он.

В результате атаки загорелась сухая трава. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. На данный момент пожарные ликвидировали очаг возгорания. Пострадавших при атаке нет, добавил глава области.

Ранее Гладков сообщил, что под Белгородом сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. По словам главы области, в результате отражения атаки со стороны ВСУ в селе Таврово получил повреждения сарай.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.