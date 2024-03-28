Бывшая «Мисс Вселенная» назвала любимую вещь в гардеробе

Американская модель и актриса, бывшая участница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо назвала любимую вещь в гардеробе. Соответствующий комментарий приводит издание People.

31-летняя знаменитость рассказала, что ее шкаф полон купальников. Однако среди всех вариантов она выделила тот, в котором она снялась для популярного спортивного журнала в 2020 году. Тогда звезда предстала на обложке в черном купальнике с высоким вырезом на бедрах и с золотой цепью на талии.

«Мой стиль сильно меняется с годами, и у меня было так много образов в бикини, которые мне казались такими крутыми. Но мой самый любимый — это тот, в котором я снималась для Sports Illustrated. Это сентиментально для меня, и поэтому он такой особенный», — призналась собеседница издания.

В феврале 2023 года Калпо появилась на публике в наряде российского бренда Kamilla Purshie. Знаменитость вышла в свет в блестящем мини-платье серого цвета с плиссированной аппликацией.