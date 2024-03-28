Девушка обманным способом сделала фото в «Крокусе» и хотела получить денег

Экоактивистка под видом кинолога проникла в «Крокус» во время работы спасателей

Девушка обманным способом под видом кинолога проникла в здание «Крокус Сити Холла» в то время, когда спасатели вели там работу. По данным МЧС России, она успела сделать несколько снимков внутри здания. За них она планировала получить донаты от подписчиков.

Как сообщает Mash, девушка — экоактивистка Олеся Потехина (Храмойкина), она работает в фонде «Мохнатые ангелы». 22 марта, в день теракта в «Крокусе», она переоделась в ведомственную форму и представилась вожатой служебных собак группы минно-разыскных и поисково-спасательных работ «Лидер».

Девушку пустили внутрь, где она сфотографировала обстановку внутри концертного зала, после чего уехала. Используя снимки она просила подписчиков присылать ей деньги, ссылаясь на то, что якобы собаки фонда помогают спасателям на месте трагедии.

Ранее судья чемпионата России по танцевальному спорту обратилась в суд из-за травли после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Она потребовала опровергнуть информацию, что в момент теракта юных спортсменов не выпускали из здания «Крокус Экспо».

22 марта в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по людям. По последним данным, жертвами стали 143 человека, десятки пострадали и пропали без вести.