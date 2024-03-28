Девушка отказалась от расчесывания волос и удивила зрителей результатом

Девушка отказалась от расчесывания волос на пять лет и удивила подписчиков результатом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @m_nichole90 призвала обладательниц ломких волос отказаться от использования расчески. «Когда ваши волосы насквозь мокрые, проведите по ним пальцами снизу вверх. После этого вы скажете мне спасибо», — посоветовала она и пояснила, что данный способ ухода за прядями избавит их от повреждений.

Зрители оценили ролик в комментариях под ним. «Я расчесываюсь пальцами уже два года! Это занимает больше времени, но вы можете проконтролировать весь процесс сами», «Я думал, что сделал правильно, когда купил бамбуковую щетку. Но теперь я обращусь к своим пальцам», «Твои волосы великолепны!», «Мои волосы превращаются в настоящие дреды, если я не расчесываю их полностью каждый день. Но я попробую и твой способ», «Мои волосы безумно путаются», — написали они.

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