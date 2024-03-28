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20:09, 28 марта 2024Из жизни

Девушка попала в реанимацию из-за внезапно появившейся аллергии почти на всю еду

В США у девушки внезапно появилась аллергия почти на все продукты

Фото: Unsplash

Жительница США стала мучиться от аллергии после употребления практически всех продуктов из-за редкого заболевания. Об этом сообщает New York Post.

Странные симптомы впервые появились у 24-летней Кэролайн Крэй из штата Массачусетс в 2017 году. У девушки внезапно случился анафилактический шок после того, как она съела мороженое. Позже она перенесла тяжелые аллергические реакции после употребления пиццы, хлеба, риса и бобов. В результате она провела в реанимации 12 дней. Несмотря на симптомы Крэй, врачи предполагали, что ее аллергия на почти всю еду продлится всего несколько месяцев. Они назначили пациентке антигистаминные препараты и направили ее к специалисту.

Однако спустя несколько месяцев состояние Крэй стало критическим. «Каждый день я думала, не попаду ли я в больницу. У меня сильно першило в горле, я чесалась и хрипела», — рассказала она. Медикам удалось установить истинную причину тяжелого состояния девушки лишь через 10 месяцев после появления симптомов. Ей диагностировали синдромом активации тучных клеток. При контакте с аллергеном иммуноглобулин Е (IgE) через собственный рецептор взаимодействует с тучной клеткой, стимулируя их и базофилы выделять медиаторы, такие как гистамин, запуская аллергический ответ. В результате может возникнуть анафилаксия, представляющая реальную угрозу для жизни.

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По словам Крэй, она была подавлена, когда осознала, что ей придется ограничивать себя в еде всю оставшуюся жизнь. В настоящее время она питается только овсянкой и детской смесью на основе аминокислот. Кроме того, она регулярно принимает антигистаминные препараты, делает уколы от аллергии и проходит заместительные терапии из-за синдрома первичного иммунодефицита.

Несмотря на трудности, девушка старается каждый вечер ужинать в кругу семьи и встречаться с друзьями. По словам Крэй, ей тяжело есть свою пищу в заведениях. Однако она отметила, что не испытывает дискомфорта при отказе от алкоголя. Девушка пошутила, что всегда помнит, как прошла та или иная вечеринка, и может рассказать об этом ее участникам.

Ранее сообщалось, что жительница США с аллергией на воду и собственный пот пожаловалась на трудности, с которыми сталкивается в повседневной жизни. Чтобы помыться, ей приходится заранее принимать таблетки от аллергии.

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