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13:19, 28 марта 2024Ценности

Эмма Стоун раскрыла правду о конфузе с платьем на «Оскаре»

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса Эмма Стоун раскрыла правду о конфузе, связанном с платьем на церемонии «Оскар». Соответствующий комментарий приводит издание Hollywood Reporter.

Известно, что знаменитость победила в номинации «Лучшая женская роль», сыграв главную героиню в фильме «Бедные-несчастные». Звезда поднялась на сцену за статуэткой, придерживая белое платье люксового бренда Louis Vuitton. «Мое платье порвано», — заявила она и продемонстрировала лопнувшую молнию на изделии, повернувшись к камере спиной. При этом она в шутку обвинила в случившемся актера Райана Гослинга.

Однако в разговоре с журналистами Стоун призналась, что сама ее сломала. «Я придала большое значение сломавшейся молнии, но на самом деле это была моя вина», — рассказала она.

В свою очередь, звездный стилист Петра Флэннери, которая является автором образа артистки на кинопремии, также высказалась по поводу прошедшего инцидента, отметив, что она справилась с неисправностью гардероба «изящно и элегантно».

Ранее сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton обругали в сети из-за конфуза с платьем Эммы Стоун на «Оскаре». Пользователи сети принялись критиковать качество продукции марки вопреки ее высокой стоимости.

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      Мария Винар
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