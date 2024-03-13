Louis Vuitton обругали в сети из-за конфуза Эммы Стоун на «Оскаре»

Французский модный дом Louis Vuitton обругали в сети из-за конфуза актрисы Эммы Стоун на церемонии вручения премии «Оскар». На соответствующие комментарии обратили внимание в Page Six.

Известно, что знаменитость победила в номинации «Лучшая женская роль», сыграв главную героиню в фильме «Бедные-несчастные». Телезвезда поднялась на сцену за статуэткой, придерживая свое белое платье люксового бренда. «Мое платье порвано», — заявила она и продемонстрировала лопнувшую молнию на изделии, повернувшись к камере спиной.

По этой причине пользователи сети принялись критиковать качество продукции марки вопреки ее высокой стоимости. «Как бренд может делать платье для "Оскара", которое по качеству сравнимо с Zara?», «Качество молнии хуже, чем у вещей из H&M», «Вам должно быть стыдно за такое качество», — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее в марте Памела Андерсон пришла на 96-ю премию «Оскар» без макияжа. Знаменитость посетила мероприятие в длинном платье из сетки, которая была расшита многочисленными цветочными аппликациями с пайетками зеленых, желтых и коричневых оттенков.