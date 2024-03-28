ФСБ сорвала подготовку терактов в Херсонской области

ФСБ задержала жителя Херсонской области, готовившего теракты против властей

Сотрудники ФСБ задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в подготовке терактов против представителей власти и силовых структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

У задержанного — гражданина Украины 1991 года рождения — силовики изъяли самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства с дистанционным управлением.

По данным спецслужбы, жителя Алешек завербовали в августе 2022 года сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина прошел обучение минно-взрывному делу для совершения терактов, направленных против сотрудников властных структур, правоохранительных органов и российских военных.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

4 марта сообщалось, что автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева заминировали. Служебная собака при осмотре машины обнаружила под днищем предмет, похожий на взрывное устройство. Сотрудники правоохранительных органов оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли бомбу.