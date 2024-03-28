Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:28, 28 марта 2024Силовые структуры

ФСБ сорвала подготовку терактов в Херсонской области

ФСБ задержала жителя Херсонской области, готовившего теракты против властей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в подготовке терактов против представителей власти и силовых структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

У задержанного — гражданина Украины 1991 года рождения — силовики изъяли самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства с дистанционным управлением.

По данным спецслужбы, жителя Алешек завербовали в августе 2022 года сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина прошел обучение минно-взрывному делу для совершения терактов, направленных против сотрудников властных структур, правоохранительных органов и российских военных.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

4 марта сообщалось, что автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева заминировали. Служебная собака при осмотре машины обнаружила под днищем предмет, похожий на взрывное устройство. Сотрудники правоохранительных органов оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли бомбу.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

      Россия резко нарастила вывоз плодоовощной продукции

      В Британии назвали условие по экстрадиции Ассанжа

      Guess объявил о пожертвовании 10 миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»

      Власти российского региона захотели привлечь больше туристов из Китая

      Объяснена неуязвимость голых землекопов к инфарктам

      Ветерана СВО избили до смерти в российском городе

      Врач рассказал о способе остановить искривление позвоночника

      Добыча угля в России упала до минимума с прошлого лета

      Житель Узбекистана пытался продать детей в обмен на квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше