В Норвегии подняли вопрос о расследовании применения Киевом противопехотных мин

В парламенте Норвегии подняли вопрос о применении Украиной противопехотных мин

Член парламента Норвегии Ингрид Фискаа обратилась к правительству своей страны с просьбой разъяснить, было ли проведено расследование применения Украиной противопехотных мин. Соответствующий вопрос депутат подняла в письме к главе норвежского МИД Эспену Барту Эйде. «Лента.ру» изучила соответствующее обращение.

Фискаа напомнила, что ранее правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что Украина использовала противопехотные мины. Парламентарий уточнила, что Норвегия является членом комитета по контролю за соблюдением Конвенции о запрете противопехотных мин, и по факту сообщения HRW Осло потребовал у Киева представить доклад по этому вопросу в июне 2023 года.

Однако, как заявила автор обращения, несмотря на взаимодействие Украины и Норвегии по вопросу расследования применения противопехотных мин, информации о том, что Киев действительно инициировал соответствующую проверку, нет.

В связи с этим Фискаа попросила главу норвежского МИД разъяснить, каков статус расследования по данному вопросу. «Может ли министр иностранных дел ответить, заявила ли Украина, что будет расследовать утверждения о том, что она использовала противопехотные мины, и обратится ли правительство с этим вопросом к Украине?» — спросила она.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в подготовке терактов против представителей власти и силовых структур. У задержанного — гражданина Украины 1991 года рождения — силовики изъяли самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства с дистанционным управлением.