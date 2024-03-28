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14:49, 28 марта 2024Силовые структуры

Источник рассказал об осведомленных про планы террористов из «Крокуса» лицах

Продавшие машину и сдавший квартиру террористам из «Крокуса» знали об их планах
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Четверым фигурантам, продавшим машину и сдавшим квартиру террористам из «Крокус Сити Холла», вменяется пособничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, мужчины знали об их намерениях устроить теракт. Кроме того, Аминчон, Диловар, Исроил Исломовы и Алишер Касимов способствовали подготовке теракта.

26 марта Басманный районный суд Москвы арестовал Касимова в качестве восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе». По версии следствия, Касимов сдал квартиру Шамсутдину Фаридуни, одному из террористов. Ни о покупке второй квартиры, ни об ипотеке семья Касимова ничего не знала. Сам обвиняемый утверждает, что не подозревал о готовящемся теракте и планах арендаторов.

Братья Аминчон и Диловар, а также их отец Исроил обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 205 («Теракт в составе организованной группы, который повлек смерть человека») УК РФ. Все трое оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее.

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      Екатерина Кашурникова
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