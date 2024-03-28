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10:06, 28 марта 2024Силовые структуры

Избиение подростками прохожих в российском городе попало на видео

В Санкт-Петербурге группа подростков без причины избила двух прохожих

В Санкт-Петербурге группа из трех подростков без причины избила двоих прохожих на Муринской дороге. Нападения попали на камеры уличного видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видны несколько молодых людей, избивающих мужчин.

Один из пострадавших попал под град ударов сразу после того, как припарковал машину. Напавшие, избив его, забрали у него из кармана шесть тысяч рублей. На второго мужчину подростки напали у подъезда. Ему пришлось обратиться за медицинской помощью из-за полученных травм.

Полиция задержала троих несовершеннолетних по горячим следам. Им по 16 и 17 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

25 марта сообщалось, что в Красноярском крае подросток избил двух студенток за то, что у них были короткие волосы яркого цвета. Девушек госпитализировали с сотрясением мозга. По факту случившегося полиция проводит проверку.

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      Любовь Ширижик
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