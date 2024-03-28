Кендалл Дженнер сняли на парковке с сумкой за 425 тысяч рублей

Папарацци сняли американскую модель, участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер с сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что манекенщицу заметили на автомобильной парковке в Беверли-Хиллз, США. На полученных кадрах она предстала в черном костюме, который состоял из удлиненного пиджака с завязанным на талии поясом и широких брюк.

Фото: Backgrid / Legion-Media

Кроме того, знаменитость примерила туфли на каблуках в тон наряду и солнцезащитные очки с узкими линзами. Также она взяла с собой оранжевую кожаную сумку итальянского бренда Bottega Veneta. На официальном сайте марки данная модель в другом цвете стоит 4600 долларов (примерно 425 тысяч рублей).

Ранее в марте Кендалл Дженнер поделилась фото в необычном образе и расстроила фанатов.