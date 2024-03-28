Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:19, 28 марта 2024Ценности

Кендалл Дженнер сняли на парковке с сумкой за 425 тысяч рублей

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Папарацци сняли американскую модель, участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер с сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что манекенщицу заметили на автомобильной парковке в Беверли-Хиллз, США. На полученных кадрах она предстала в черном костюме, который состоял из удлиненного пиджака с завязанным на талии поясом и широких брюк.

Фото: Backgrid / Legion-Media

Кроме того, знаменитость примерила туфли на каблуках в тон наряду и солнцезащитные очки с узкими линзами. Также она взяла с собой оранжевую кожаную сумку итальянского бренда Bottega Veneta. На официальном сайте марки данная модель в другом цвете стоит 4600 долларов (примерно 425 тысяч рублей).

Ранее в марте Кендалл Дженнер поделилась фото в необычном образе и расстроила фанатов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Все заточено на подготовку к потенциальному столкновению». Россия указала на признаки подготовки НАТО к войне

      Владелец «Крокуса» объяснил закрытые при эвакуации двери

      Стала известна дата обсуждения санкций ЕС против Ирана из-за России

      В Рособрнадзоре спрогнозировали спрос на пересдачу одного предмета ЕГЭ

      Раскрыта природа испускающих радиосигналы загадочных объектов

      В ВСУ рассказали о нежелании украинцев возвращаться на фронт после отпусков

      Российские аэропорты попросили власти не запрещать проход в терминалы без билета

      В российском регионе школьница предложила мужчине совершить теракт за деньги

      Суд отклонил иск к Егору Криду из-за «порочащей русский язык» песни

      В Кремле призвали Дурова внимательнее следить за Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше