Крупнейшая экономика Европы столкнулась с еще одной проблемой

Destatis: объем розничных продаж в Германии упал на 1,9 % в феврале

В феврале 2024 года крупнейшая экономика еврозоны — Германия — столкнулась с еще одной проблемой. За последний зимний месяц суммарные объемы розничных продаж в стране упали на 1,9 процента в сравнении с январским показателем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

В годовом выражении показатель сократился на 2,7 процента. При этом февральский спад оказался самым значительным с октября 2022 года, уточнили в ведомстве. Более того, объемы розничных продаж в Германии снижаются четвертый месяц подряд. Например, в январе падение в сравнении с декабрьским показателем составило 0,3 процента, а год к году — 1,4 процента.

Реализация продуктов питания в феврале сократилась на 1,7 процента в месячном выражении. В свою очередь, продажи непродовольственных товаров упали на 1 процент, заключили в статистическом ведомстве ФРГ.

Ранее глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что доля промышленности в экономике стран Евросоюза (ЕС) сократится из-за высоких цен на энергоносители. Сильнее всего, как уточнил он, эта проблема затронет Германию, экономика которой станет менее привлекательной для подобных производств.