Промышленности Европы предрекли сокращение

Глава BASF: доля промышленности в экономике ЕС снизится из-за дорогой энергии

Доля промышленности в экономике стран Евросоюза (ЕС) сократится из-за дорогих энергоносителей. Такое развитие событий предрек гендиректор немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер, его слова приводит Euractiv.

Доля промышленного производства в структуре ВВП стран Евросоюза будет снижаться, и в первую очередь эта тенденция затронет такие энергоемкие отрасли, как химическая промышленность, цемент, сталь и другие сегменты рынка. Сильнее всего это затронет Германию, экономика которой станет менее привлекательной для подобных производств.

«Да, эта промышленность, скорее всего, больше не будет работать в Германии. Мы должны с этим смириться», — объяснил глава компании.

Ранее старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Тобиас Герке предупреждал, что деиндустриализация — это явная и реальная опасность, особенно для энергоемких секторов региона. Он объяснил промышленный спад в европейских странах энергетическим кризисом и предположил, что промышленные проблемы блока усугубляются нехваткой квалифицированной рабочей силы, а также промышленной политикой в Китае и США.

По словам помощника государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатта, отказ Евросоюза от российских энергоносителей необратим. Так, регион уже отказался от газа, поставляемого из РФ. Представитель Госдепа добавил, что американские власти подчеркивают необратимые изменения в энергопотреблении государств ЕС, которые вложили миллиарды долларов в регазификационную инфраструктуру и заключили контракты с американскими поставщиками.