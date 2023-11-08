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21:42, 8 ноября 2023Экономика

Госдеп заявил о необратимости отказа ЕС от российских энергоносителей

Госдеп заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей необратим

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Помощник государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт выразил уверенность в том, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей является необратимым, сообщает ТАСС.

«Европа, в частности, решительно отказалась от зависимости прежде всего от российского газа, которая наблюдалась до 2022 года. И я рассматриваю это как постоянное изменение ландшафта», — заявил он.

Представитель Госдепа добавил, что американские власти подчеркивают необратимые изменения в энергопотреблении европейских государств, которые вложили миллиарды долларов в регазификационную инфраструктуру, а также заключили контракты с американскими производителями СПГ.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что рынок газа на Западе останется «узким» на фоне роста спроса, который в течение ближайших 25 лет вырастет в мире на 43 процента.

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      Марина Совина
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