Госдеп заявил о необратимости отказа ЕС от российских энергоносителей

Госдеп заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей необратим

Помощник государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт выразил уверенность в том, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей является необратимым, сообщает ТАСС.

«Европа, в частности, решительно отказалась от зависимости прежде всего от российского газа, которая наблюдалась до 2022 года. И я рассматриваю это как постоянное изменение ландшафта», — заявил он.

Представитель Госдепа добавил, что американские власти подчеркивают необратимые изменения в энергопотреблении европейских государств, которые вложили миллиарды долларов в регазификационную инфраструктуру, а также заключили контракты с американскими производителями СПГ.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что рынок газа на Западе останется «узким» на фоне роста спроса, который в течение ближайших 25 лет вырастет в мире на 43 процента.