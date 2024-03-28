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06:00, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Купивший дом мужчина рассказал о странной находке на чердаке

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Unsplash

Мужчина рассказал на портале Reddit, что купил новый дом и нашел на чердаке детскую игрушку, оставленную предыдущим хозяином. Комментаторы сочли его находку странной, а ситуация напомнила им сюжеты фильмов ужасов.

По словам автора поста, он обнаружил на чердаке «Джека в коробочке» — популярную в США детскую игрушку в виде коробки, которая может проигрывать мелодию и из которой выскакивает клоун. «Предыдущие владельцы дома ничего больше не оставили», — заявил мужчина.

«Открой коробочку, тогда про тебя снимут фильм ужасов», «Что бы ты ни делал, только не вздумай играть с ней!», «Внутри этой игрушки заперта душа клоуна», «Что ж, теперь тебе придется сжечь дом», — поиронизировали комментаторы. Некоторые заявили, что находка кажется им пугающей.

Другие пользователи предположили, что игрушку могли намеренно спрятать на чердаке родители ребенка, поскольку им надоели издаваемые ею звуки. Автор поста, в свою очередь, отметил, что выкинул найденный им предмет.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что наткнулся в парке на записку, оставленную бездомным. Содержание послания расстроило комментаторов.

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      Маргарита Щигарева
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